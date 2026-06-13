就寝中の歯ぎしりを予防するために、就寝用マウスピース「ナイトガード」を着用している人もいると思います。ネット上では「ナイトガードのせいで前歯がかみ合わなくなった」「ナイトガードで前歯がすきっ歯になってきた」などの声が上がっています。歯を守るはずのナイトガードがかみ合わせを悪くする可能性がある場合、不安に感じるかもしれません。【恐怖】食べ過ぎると危険！これが「歯を溶かす」食べ物＆飲み物です（画像