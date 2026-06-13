待望の2.5Lハイブリッドシステムを搭載する新型レイバックS:HEV スバルは、2026年7月発表予定のレヴォーグレイバック（Fタイプ）の新モデルをティザーサイト公開した。新型レヴォーグレイバック（Fタイプ）に新設定されたのは、スバル独自のFB25型2.5L水平対向4気筒エンジンに、トヨタの技術提供を受けたハイブリッドシステムを組み合わせたe-BOXER（ストロングハイブリッド）。すでに、クロストレックやフォレスターに