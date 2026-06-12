ストリングスホテル 名古屋のレストラン「グラマシースイート」では、2026年5月15日（金）から7月9日（木）までの期間限定で、日本茶専門店“伊勢茶mirume”×フレンチコース「フレンチジャポネ〜伊勢茶mirume〜」を提供しています。三重県の豊かな自然に育まれた伊勢茶の伝統を守りつつ、現代のライフスタイルに合わせた「伊勢茶mirume」の茶葉を、料理長がフランス料理の技巧を凝らしてアレンジ。お茶の持つ繊細な香りや旨みを使