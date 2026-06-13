洗練されたデザインの最新モデル日産は、2026年6月5日から7日にかけて開催された「ENEOS スーパー耐久シリーズ2026 Empowered by BRIDGESTONE 第3戦 富士24時間レース」の会場において、6月3日から受注を開始した新型「ムラーノ」の実物のクルマを披露しました。このクルマは、約12年ぶりに日本市場への復活を遂げるモデルとなります。【画像】超カッコイイ！ これが日産が「新型ムラーノ」です！（65枚）かつてムラーノは20