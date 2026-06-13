2020年、NHKホールでおこなわれた『第71回紅白歌合戦』は、コロナウイルス感染症対策として無観客でした。NHKホールの耐震工事により、東京国際フォーラムをメイン会場として開催された2021年の『第72回紅白歌合戦』は、コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が解除されたことで、有観客でおこなわれましたが、わたしはNHK放送センターからの出演。耐震工事が完了し、慣れ親しんだNHKホールのステージに立ち、お客様を目