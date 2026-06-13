2020年、NHKホールでおこなわれた『第71回紅白歌合戦』は、コロナウイルス感染症対策として無観客でした。

NHKホールの耐震工事により、東京国際フォーラムをメイン会場として開催された2021年の『第72回紅白歌合戦』は、コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が解除されたことで、有観客でおこなわれましたが、わたしはNHK放送センターからの出演。

耐震工事が完了し、慣れ親しんだNHKホールのステージに立ち、お客様を目の前に歌わせていただくのは3年ぶりです。

出場させていただくのが決まった段階で、すでに緊張が7で、ワクワクが3。それが緊張10に変わったのは、曲目を告げられたときでした。

「今年は、東京スカパラダイスオーケストラさんとのコラボで、美空ひばりさんの『お祭りマンボ』を歌っていただけませんか？」

一応、お伺いという形式を取っていますが、「いや、それは、ちょっと……」などと、言えるはずがありません。1年を締めくくる『紅白』にふさわしいステージにするには、どうすればいいのかーー。

スタッフが侃々諤々（かんかんがくがく）、熱くなって話し合いを繰り返し、これでいこう！ と決めての提案です。

お断わりするなんて、スタッフにもスカパラの皆さんにも失礼ですし、どんなにあがいても、その影さえ見ることができない大先輩、ひばりさんにも失礼です。このときばかりは、モゴモゴモゴも心の奥に封印です。

覚悟を決めたその日から、練習、練習、また練習です。ひばりさんの『お祭りマンボ』を初めてステージで歌わせていただいたのは、デビュー2年めのリサイタル。そこから何度も歌わせていただいている歌なので、歌詞は完璧に頭に入っています。

入っていますが……間違えちゃいけない。間違えるわけにはいかない。でも、間違えたらどうしようという気持ちが、本番直前になっても頭から離れません。坂本冬美『紅白』史上、最大級のピンチです。

そんなわたしを救ってくださったのが、阿部寛さんそっくりの、スカパラの谷中敦（なかやあつし）さんでした。

「楽しみましょう！」

にっこり笑って言葉をかけてくださったその瞬間、す〜〜〜〜〜っと緊張の糸がほぐれていって、本番では思い切り歌うことができました。

谷中さん、本当にありがとうございました。わたしは、谷中さんのひと言に救われました。

ひばりさんが締めていらした帯を締め、スカパラの皆さんが奏でる楽しくてカッコいいサウンドに乗って、わっしょいわっしょい。

秋田竿燈（かんとう）まつり、阿波おどり、博多どんたくにYOSAKOIソーラン祭り……日本全国から集結したお祭りがステージ上で、客席通路で、わっしょいわっしょい。

紅組司会の橋本環奈さんも、白組司会の大泉洋さんも、ハッピ姿でわっしょいわっしょい。

客席も、テレビを観てくださっている皆さんも、楽しく賑やかに、わっしょいわっしょい！

明るく、楽しく、陽気に、元気に、前半のトリを務めさせていただきました。

さかもとふゆみ

1967 年3月30日生まれ 和歌山県出身『祝い酒』『夜桜お七』『また君に恋してる』『ブッダのように私は死んだ』など幅広いジャンルの代表曲を持つ。現在、40周年記念シングル『遠い昔の恋の歌』が好評発売中！

写真・中村 功

取材＆文・工藤 晋