会社員の月光もりあさんの漫画「嫁が覚醒する日」がインスタグラムで投稿されて以来、4万1000以上の「いいね」を集めて話題に。【漫画】本編を読む普段はあまり家事をしない妻が、数年に一度、テキパキと家事をこなす日があります。見慣れない光景に違和感を覚える夫でしたが、そんな妻の行動にはある明確な理由が…という内容で、読者からは「気持ち分かる〜」「うちとまったく同じ状況で笑った」「頑張った奥さんを褒めてあ