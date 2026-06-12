今が旬の果物「ビワ」の話題です。生産する農家が減る中、天草のビワの魅力を伝えようと奮闘する男性を取材しました。その特徴は…。■川又優アナウンサー「うわっ、大きい！卵くらいのサイズ、いや、それより大きいか…」天草でとれる大玉のビワ。通常の2倍ほどの大きさで、甘さは別格です。「甘い果汁があふれてきました」 大きなビワのヒミツに迫ります！いまが旬のビワ。天草市や宇城市が主な産地です。（2024年度