家族や友人と良好な関係を続けるコツを紹介します。SNSで暮らしのコツを発信しているkousuiさん（50代・5人家族）は、3人の子どもたちの高校・大学進学を機に“自分を大切にする暮らし”へシフト。kousuiさんが実践する、ほどよい距離感を保ちながら心地よい関係を築く工夫を伺いました。1：両親・義両親のもとへ、思い立ったら気軽に訪問子どもたちが幼い頃は、誕生日など節目ごとにみんなで集まってお祝い。【写真】家族がくつろ