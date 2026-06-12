コピーライターの糸井重里氏が6月10日、Xを更新。《巨人の「ヒーローインタビュー」が、おもしろくないことが多かった》との書き出しで、持論を展開した。《特に口下手だというのを意識してか岡本選手は木で鼻をくくったようなコメントだったし（外国に行ってからはちゃんとしゃべってる）、他の選手も「最高でーっす！」でなんでもやり過ごすのはよくないと思っていた。それは阿部監督のコメントも同じだった》と、巨人の試合後