ZOZOマリンスタジアムが『スター・ウォーズ』一色にZOZOマリンスタジアムで9日、「STAR WARS NIGHT」が2年連続で開催された。大ヒット公開中の映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」の全国劇場公開を記念して行われた本イベント。当日は、「スター・ウォーズ」に登場するキャラクターのグッズを身に着けた大勢のファンがスタジアムに詰めかけた。試合開始前、球場正面ではキャラクター撮影会を開催。