バリュエーションはまだ割安、日経半導体株価指数はまだまだ上がるだろう 相場の強さには舌を巻くばかりだ。日経平均は25日線割れが絶好の買い場だった。これで5月に次いで2度目だ。次にこのような調整局面があれば学習効果で25日線割れの手前で反発するのではないか。日経平均は来週にも再び高値を取りに行くだろう。いまの相場のけん引役である半導体株がすでに高値を更新しているのだから。グラフ1日経平均（年初来）