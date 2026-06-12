近年、地方独自の伝統や特産品といったローカルカルチャーと、最先端の音楽やアートを掛け合わせることで、その土地ならではの新しい魅力を発信する“地域創生型フェスティバル”が全国的なトレンドとして大きな注目を集めている。【写真】「桐生八木節音頭」で盛り上がる様子そんななか、2026年6月6日・7日に“織物の街”として知られる群馬県桐生市の新川公園で、野外音楽フェス「KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC ＆ CULTURE」が初開