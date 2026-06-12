TBSにて2023年に放送されたドラマ『VIVANT』の第2シーズン(毎週日曜21:00〜)が、7月より2クール連続で放送される。前作は視聴者を驚かせる怒涛の展開に大きな話題を呼んだ。新シーズンに期待が高まる中、番組公式SNSでは続々とティザービジュアルが公開され、番組を楽しみに待つファンからのコメントが寄せられている。『VIVANT』(C)TBS○SNSで最新ティザービジュアルが公開この投稿をInstagramで見る日曜劇場『VIVANT』(@tbs_viva