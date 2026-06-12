最近ではリモートワークも普及し、会社員でも場所にとらわれず働く方も多いのではないでしょうか？今回はダイナースクラブに付帯しているワーキングスペース利用特典について紹介します。実はこの特典、メディアなどでもあまり紹介されることがなく、知らない方も多いのではないかと思いますが、筆者自身は月に1〜2万円相当の価値があると感じている特典です。もともとは2026年3月31日までの期間限定優待として案内されていました