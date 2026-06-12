Microsoft公式のWindows向け小技ツール集「PowerToys」のバージョン0.100が2026年6月9日にリリースされました。ショートカット一覧機能が刷新されたほか、コマンドパレットの拡張機能ギャラリーが追加されています。PowerToys 0.100 is here: new Shortcut Guide, Command Palette improvements and much more! - Windows Command Linehttps://devblogs.microsoft.com/commandline/powertoys-0-100-is-here-new-shortcut-guide-com