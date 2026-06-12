タレントの上原さくらが11日、ブログを更新し、夫への「愚痴」を投稿した。ブログ読者から「夫とはそういうもの」などと共感の声が届いている。



【写真】「こういうとこ、洗ってくれたことある?」夫の掃除に怒り

上原は「愚痴タイム」と題したブログで、「掃除は気がついた方がやる。って決めたのは娘が生まれる前で、そこからなんとなく自然に分担のような物が出来上がっていて、夫はお風呂掃除とゴミ捨てはやってくれます。私が言えば掃除機もかけてくれるし、犬くんのトイレも綺麗にしてくれる」と家事についての夫との分担について投稿。続けて「でもね」として「愚痴」をつづった。



上原は「ただの愚痴だから、流して聞いて欲しいのですが…お風呂掃除は年に数回ですが私が本気で全身ずぶ濡れの汗まみれになりながら掃除をしないと、汚い場所がいっぱいです 夫は定期的にそうじをしてくれるけど、要は四角い部屋を丸く掃除するみたいな感じなのよね 本人はそれで『気にならない程度に綺麗になった』と思うから、それ以上を私が気にするなら私が掃除するしかないものね これまでただの1度でも、こういうとこ、洗ってくれたことあるかな」と水回りの掃除がしにくい部分の写真を投稿。「ないよね。だって、気にならないんだもの。って思ってたら、少しだけイラッとしちゃった」と明かした。



この投稿に多くの反響があり、「いやいや…家事をしてくれるダンナさん貴重よ 私だったら凄く感謝するけどな でも、さくらちゃんの愚痴おもしろい どんどん愚痴って良いからね!」「さくらさん、こんにちは。キッチンの排水溝の形も洗濯機の型も全く同じ しかも旦那さんも同じ。自分ちかと思いました。夫とはそう言うものです。結婚して何年経とうがそう言うものです。結婚生活は諦めが肝心」「その愚痴わかります 時々、ちょっと家事した位で、いちいち『やっといたから』とか、『俺ばっかりやってる』とか言われますが、『やっといた』って何？全てわたしがしなければいけないこと？」などの声が届いている。



上原は1994年の「第19回ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを受賞してデビュー。19年12月に一般男性と結婚を報告し、20年に43歳で第1子を出産している。



（よろず～ニュース編集部）