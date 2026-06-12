11日浜松市で、高校生を対象にした合同企業説明会が初めて開かれました。これは浜松市と浜松商工会議所が初めて開いたもので、地元の産業や企業の魅力を知ってもらおうと地元企業およそ160社が参加しました。浜松市には自動車や楽器メーカーなど多くの企業がありますが、人口減少が進み若者の県外への流出が課題となっています。説明会には市内12の高校から生徒や保護者などが来場し、それぞれ興味のある企業のブ}