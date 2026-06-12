【デザートイーグル】 2027年5月 発売予定 価格：30,580円 キューズQは、フィギュア「デザートイーグル」を2027年5月に発売する。価格は30,580円。 本製品は、スマホゲーム「ドールズフロントライン」に登場する戦術人形「デザートイーグル」を1/7スケールでフィギュア化したもの。 芸能活動から戦術人形に