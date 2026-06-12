11日、日本代表はMF遠藤航の怪我による離脱を発表した。同日に知らされた選手たちは衝撃を受けながら、3日後の北中米ワールドカップ初戦に向けたトレーニングを行った。FW小川航基(NECナイメヘン)は「頭が真っ白という表現が合っているかわからないけど、想像したらすごく辛かった。これに懸けてきたと思うし、僕がもしその立場だったらと考えると、本当に残念な気持ちになった」と、思いを口にした。小川自身も過去に同様の悔