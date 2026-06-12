忙しい日は、自分のお昼ごはんだけを作るのが面倒に感じるときがありますよね。そんなときにぴったりなレシピを、もあいかすみさん（@moaiskitchen）に教えていただきました。どの家庭にもあるご飯・卵・ソーセージで作れて、調理時間は約5分。簡単なのにおいしいので、大型連休や夏休みのお昼ごはんにも活躍してくれそうですよ！冷蔵庫のスタメン食材でパパッと作れるランチメニューこんにちは、管理栄養士のもあいかすみ（@moais