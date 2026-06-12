調理時間5分とは思えないおいしさ！冷蔵庫の定番食材で作る「やみつきチャーハン」

忙しい日は、自分のお昼ごはんだけを作るのが面倒に感じるときがありますよね。そんなときにぴったりなレシピを、もあいかすみさん（@moaiskitchen）に教えていただきました。どの家庭にもあるご飯・卵・ソーセージで作れて、調理時間は約5分。簡単なのにおいしいので、大型連休や夏休みのお昼ごはんにも活躍してくれそうですよ！

冷蔵庫のスタメン食材でパパッと作れるランチメニュー

こんにちは、管理栄養士のもあいかすみ（@moaiskitchen）です。





「今日のお昼ごはんどうしよう……」と悩んでしまう日ってありますよね。そんなときに私がよく作るのが、今回ご紹介するです。使う食材は、ご飯・卵・ソーセージの3つだけ。どれも冷蔵庫にあることが多い身近な食材ばかりです。卵をご飯に直接絡めながら炒めることで、短時間でもパラッとした仕上がりに。調理時間は約5分。手軽なのに満足感があり、洗い物も少ないので、忙しい日のお昼ごはんはもちろん、サッと済ませたい日の夕食にもおすすめです。

やみつきチャーハン

材料（1人分）

・ご飯……お茶碗1杯分

・卵……2個

・ソーセージ……3本



【A】

・ 鶏ガラスープの素……小さじ1

・醤油……小さじ1



・サラダ油……適量

・青ネギ……適量

・黒胡椒……お好みで

作り方

1. ソーセージは小口切りにする。卵は溶いておく。

2. フライパンでサラダ油を中火で熱し、ご飯を加える。溶き卵を流し入れ、ほぐしながら炒める。

3. パラパラになったらA、ソーセージ、青ネギを加えて全体を混ぜながら炒める。

4. お好みで黒胡椒をかける。

栄養ポイント

卵には良質なたんぱく質が含まれており、筋肉や皮膚、髪の材料になる大切な栄養素です。



ソーセージでたんぱく質と脂質を補い、ご飯でエネルギー源となる炭水化物を摂ることで、一皿でも満足感のある食事になります。



青ネギにはβカロテンやビタミンCが含まれているので、彩りだけでなく栄養面のプラスにも◎。

忙しい人にこそおすすめしたい働楽ごはん

簡単に本格的なチャーハンを食べたいときでも、パパッと作れる時短チャーハンレシピを知っていれば、重宝すること間違いなし！



ご飯・卵・ソーセージといった身近な食材だけで作れるので、「今日は献立を考える余裕がない……」という日の強い味方。忙しい日のごはんはもちろん、休日のランチや小腹が空いたときにも活躍してくれます。



ぜひ気軽に作ってみてくださいね。それでは、また次回の連載でお会いしましょう。