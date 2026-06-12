次世代電動化の先陣を切って8代目ES登場レクサスは6月11日、Eセグメントの大型高級セダンの『レクサスES』をフルモデルチェンジして発売した。【画像】プラットフォーム刷新で電動化へのマルチウェイと新次元の走りを実現した新型レクサスES全72枚ESは、1989年の初代モデル以来、静粛性と乗り心地、広い室内空間で、広い支持を得てきた前輪駆動ベースの大型セダンで、世界80か国以上で販売されてきたレクサスの基幹モデルでもあ