日本代表は11日、FIFAワールドカップ2026 オランダ代表戦に向け、チームベースキャンプ地のナッシュビルで練習を行った。11日の練習は10時30分開始予定だったが、定刻を過ぎても選手たちはピッチに現れず。南野拓実のみ個別でのリハビリメニューに取り組んでいた。10時45分頃から全体練習がスタートし、冒頭15分のみの公開パートではストレッチやボール回しなどで調整。冒頭15分の公開が終了した後、山本昌邦ナショナルチーム