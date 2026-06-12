球団発表タイガースは11日（日本時間12日）、ツインズからDFAとなっていたジェームズ・アウトマン外野手の獲得を発表した。40人枠に空きを作るため、ハビアー・バエズ内野手が60日ILに移行された。アウトマンは2018年MLBドラフト7巡目（全体224位）でドジャースに入団し、2022年にメジャーデビュー。2023年は151試合に出場して打率.248、23本塁打70打点、16盗塁の好成績を残し、新人王投票でも3位に入った。しかし以降は成績不