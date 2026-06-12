「すぐに感情的になる人」と「いつも穏やかな人」は何が違うのか。何事に対しても、心穏やかに冷静に対処できる人が持っている「考え方」とは？幸福研究の第一人者として知られた米イリノイ大学心理学名誉教授のエド・ディーナー氏らの研究、経済学者のハネス・シュワント氏の研究をもとに、「人生において幸福感や満足感を持つ秘訣」を心理学者の内藤誼人さんが解説する。（文／心理学者・立正大学客員教授内藤誼人）期待が大