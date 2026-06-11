ファミリーマートは、紅茶ブランド「Afternoon Tea」監修のもと開発した全28商品を展開する「アフタヌーンティー」フェアを2026年6月16日火曜日から全国のファミリーマート約16,400店にて開催！シリーズ累計4億本を突破しているおなじみのペットボトル飲料に加え、コラボレーション史上初となるお酒「シャルドネティーサワー」や、シュークリーム、琥珀糖など注目の新商品12種類を含む過去最大規模の贅沢なラインナップが全国に登