ファミリーマートは、紅茶ブランド「Afternoon Tea」監修のもと開発した全28商品を展開する「アフタヌーンティー」フェアを2026年6月16日火曜日から全国のファミリーマート約16,400店にて開催！

シリーズ累計4億本を突破しているおなじみのペットボトル飲料に加え、コラボレーション史上初となるお酒「シャルドネティーサワー」や、シュークリーム、琥珀糖など注目の新商品12種類を含む過去最大規模の贅沢なラインナップが全国に登場します。

上品な紅茶の香りと味わいを存分に楽しめるスイーツからドリンクまで、優雅なティータイム気分を味わえる充実のフェアです☆

ファミリーマート「Afternoon Tea」監修紅茶フェア

発売日：2026年6月16日

販売場所：全国のファミリーマート約16,400店

ファミリーマートと「Afternoon Tea」は2019年から継続的にコラボレーションを実施しており、焼き菓子から始まって以来さまざまな商品を展開してきました。

今年は昨年の25種類を上回る過去最多の全28種類が同時にラインナップされます。

アールグレイやセイロン、アッサム、フレーバーティーなど、それぞれのお茶の味わいを活かしたバラエティ豊かな商品が集結します。

お茶の種類による味わいの違いや、様々な組み合わせを楽しめる自信作が揃結しました。

窯出しとろけるミルクティープリン

価格：221円(税込238円)

発売日：2026年6月16日

発売地域：全国

アールグレイを使用したミルクティープリンです。

北海道生クリーム入りのホイップクリームをトッピングした贅沢な味わいを楽しめます。

数量限定での販売です。

アールグレイ香るザクほろシュー（紅茶クリーム）

価格：230円(税込248円)

発売日：2026年6月16日

発売地域：全国

ザクほろ食感のシューパフが特徴のシュークリームです。

中にはアールグレイが香るダブルクリームがたっぷりと詰められています。

数量限定での販売です。

アールグレイ香るクリスピー紅茶サンド

価格：276円(税込298円)

発売日：2026年6月16日

発売地域：全国

ひと口で紅茶の香りが広がる紅茶サンドです。

サクパリとした心地よい食感を楽しめます。

数量限定での販売です。

アールグレイ香る紅茶カヌレ

価格：255円(税込275円)

発売日：2026年6月16日

発売地域：全国

紅茶の香りをさらにアップさせたこだわりのカヌレです。

カリっともっちりした食感とともに、紅茶の香りが口いっぱいに広がります。

数量限定での販売です。

アールグレイ香る紅茶のフィナンシェ

価格：184円(税込198円)

発売日：2026年6月16日

発売地域：全国

アールグレイの華やかな香りが広がるフィナンシェです。

焦がしバターの深いコクが美味しさを引き立てます。

数量限定での販売です。

アールグレイ香る紅茶のドーナツ

価格：144円(税込155円)

発売日：2026年6月16日

発売地域：全国

アールグレイが心地よく香るオールドファッションドーナツです。

表面には甘いグレーズがかけられています。

数量限定での販売です。

紅茶とりんごのパウンドケーキ

価格：176円(税込190円)

発売日：2026年6月16日

発売地域：全国

セイロン紅茶とりんごのハーモニーが楽しめるパウンドケーキです。

しっとりとした食感に焼き上げられています。

数量限定での販売です。

紅茶とオレンジのザクザククッキー

価格：184円(税込198円)

発売日：2026年6月16日

発売地域：全国

セイロン紅茶とオレンジの爽やかな風味が楽しめるクッキーです。

ザクザクとした噛みごたえのある食感が特徴となっています。

数量限定での販売です。

アールグレイメロンパン

価格：158円(税込170円)

発売日：2026年6月16日

発売地域：全国（沖縄県を除く）

アールグレイのビスケット生地を被せて焼き上げたメロンパンです。

中には風味豊かなアールグレイクリームとアールグレイホイップクリームが贅沢にサンドされています。

アールグレイの生スコーンクロワッサン（ホワイトチョコチップ入り）

価格：172円(税込185円)

発売日：2026年6月16日

発売地域：全国（沖縄県を除く）

ホワイトチョコチップを練り込んだアールグレイ生スコーン生地とクロワッサン生地を重ねて焼き上げた一品です。

生地の間には、濃厚なアールグレイクリームがサンドされています。

華やかな香りを楽しむ紅茶チョコプレッツェル

価格：249円(税込268円)

発売日：2026年6月16日

発売地域：全国

香り高いアールグレイチョコがたっぷりとかかったプレッツェルです。

紅茶の華やかな風味とお菓子の軽快な食感がマッチします。

数量限定での販売です。

しっとりクッキーロイヤルミルクティー味

価格：184円(税込198円)

発売日：2026年6月16日

発売地域：全国

アールグレイ茶葉を使用したしっとり食感のクッキーです。

コク深いロイヤルミルクティーの味わいをしっかりと楽しめます。

数量限定での販売です。

紅茶とピーチの琥珀糖

価格：417円(税込450円)

発売日：2026年6月16日

発売地域：全国

宝石のような美しい見た目が目を引く琥珀糖です。

外はサクッ、中はぷるっとした独特の食感とともに、アールグレイとピーチの2種類の味わいを堪能できます。

数量限定での販売です。

オレンジ＆アールグレイのミルクティーアイス

価格：209円(税込225円)

発売日：2026年6月16日

発売地域：全国

アールグレイミルクティーアイスをベースにしたひんやりスイーツです。

ブラッドオレンジ果汁を使用したオレンジピール入りソースを組み合わせ、華やかで爽快な味わいに仕上げられています。

数量限定での販売です。

アップル香るティーソーダ

価格：130円(税込140円)

発売日：2026年6月16日

発売地域：全国

アップルの華やかで甘酸っぱい香りが広がる爽やかなドリンクです。

すっきりとした炭酸の刺激が心地よいフレーバーティーソーダに仕上げられています。

シャルドネティーサワー

価格：161円(税込177円)

発売日：2026年6月16日

発売地域：全国の酒類取扱店

Afternoon Tea監修シリーズ初となる待望のアルコール飲料が登場します。

爽やかな茶葉の味わいとシャルドネの華やかな香りがマッチした、すっきりとした飲み心地のサワーです。

アルコール度数は3％となっており、数量限定での展開です。

過去最多となる全28種類の圧倒的なボリュームで展開される、紅茶ファン必見の華やかなフェア。

ファミリーマート「Afternoon Tea」監修紅茶フェアの紹介でした。

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