6月10日、海陽町で恒例の「母川ほたるまつり」が当初の予定から4日遅れで始まり、訪れた家族連れらが幻想的なホタルの乱舞を楽しみました。 （記者）「海陽町の母川ほたるまつり、今年はいったいどのような景色が見られるのでしょうか」 ゲンジボタルの生息地として知られる母川は、周辺に広がる美しい自然と澄み渡る綺麗な水が特徴で、四国地方整備局が選ぶ「四国のみずべ八十八か所」にも選ばれています。