【ENCORE】林瑠奈・菅原咲月・瀬戸口心月による『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』DAY2 ライブのセットリストとともに、アーティスト本人がライブをトークで振り返る、新しいカタチのポッドキャスト『ENCORE』に乃木坂46が登場。“振り返りトーク”では、林瑠奈・菅原咲月・瀬戸口心月が5月20日開催の『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』DAY2の“ライブのアツさ”を熱弁する。 ■林瑠奈が“歌い繋ぐ”