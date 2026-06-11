お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が11日までにオフィシャルブログを更新。ぎっくり腰を再発したことを明かした。 ９日、小原は「１年生と６年生遠足です★」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「遠足！」と切り出し、小学６年生で11歳の長男・誠希千（せいきち）くんと小学１年生で６歳の長女・こうめちゃんが参加する合同遠足のため「お互いみつけやすいように目立つTシャツ！」とスポンジ・ボブの大きな顔が