2026年6月11日（木）8:50発表日本法人企業景気予測調査2026年4～6月期、他 【1】結果：国内マクロは堅調4～6月期は中東情勢の影響が顕在化も先行きは持ち直す見込み 2026年1～3月期の国内マクロ・企業業績のデータが揃い始めました。国内マクロでは、GDP2次速報が発表され、実質GDPは速報時の前期比年率2.1％増から、同1.8％増に修正されました。主因は設備投資が前期比0.3％増から同0.7％減へと下