スバル・アセント｜Subaru Ascent 全長約5mのボディに2.4Lターボを搭載！ 今回の発表は、日米貿易合意を受けて施行された国土交通省の認定制度を活用したもの。スバルは、米国生産のミッドサイズ3列シートSUVを日本へ導入することで、幅広いユーザーのニーズに応えていく考えだ。アセントは、スバルの米国生産拠点であるスバル・オブ・インディアナ・オートモーティブで生産され、201