１１日前場の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２７１．７９ポイント（１．１１％）安の２４１３６．１７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１１３．４３ポイント（１．３６％）安の８２０５．３０ポイントと７日続落した。売買代金は１５５９億７３７０万香港ドルに縮小している（１０日前場は１７００億２６７０万香港ドル）。中東情勢の悪化が嫌気される流れ。