11日朝早く、沼津市の信号機のある交差点で中型トラックがバイクをはねる事故があり、バイクに乗っていた女性が死亡しました。警察は、トラックを運転していた男を逮捕して、事故の状況を調べています。警察によりますと、11日午前4時ごろ、沼津市西椎路の国道1号沼津バイパスの信号機のある交差点で、西に向かって走っていた中型トラックがバイクをはねる事故がありました。この事故でバイクに乗っていたベトナム国籍の技能実習生