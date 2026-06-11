サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、耳をふさがず周囲の音を聞きながら快適に通話できる、充電台付きオープンイヤー型Bluetoothヘッドセット「400-BTSH028」を発売した。■耳をふさがないから、仕事中も安心耳をふさがずに使えるオープンイヤー型のBluetoothヘッドセットで、通話中でも周囲の声や呼びかけ、オフィス内の音に気づきやすく、安心して使用できる。イヤホンのような圧迫感や蒸れ