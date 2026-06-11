周囲の音が聞こえて安心！充電台付きオープンイヤー型Bluetoothヘッドセット
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、耳をふさがず周囲の音を聞きながら快適に通話できる、充電台付きオープンイヤー型Bluetoothヘッドセット「400-BTSH028」を発売した。
■耳をふさがないから、仕事中も安心
耳をふさがずに使えるオープンイヤー型のBluetoothヘッドセットで、通話中でも周囲の声や呼びかけ、オフィス内の音に気づきやすく、安心して使用できる。イヤホンのような圧迫感や蒸れを感じにくいため、長時間のオンライン会議や電話対応にもおすすめだ。
■置くだけ充電で、デスクがすっきり
使い終わったら充電台に置くだけで簡単に充電できる。ケーブルを毎回挿し込む手間がなく、デスク上での定位置管理にも便利だ。さらに、充電台に置くとヘッドセットの電源が自動でオフになるため、電源の切り忘れを防げるのも嬉しいポイント。使用後の収納と充電を一度に済ませられるので、次に使うときもスムーズだ。
■声を狙って拾う、単一指向性マイク
単一指向性マイク搭載で口元の音声を拾いやすく、周囲のノイズを抑えながら明瞭な通話をサポートする。さらに、可動式アームによりマイクを口元へ近づけやすく、マイクミュートボタンも搭載。ビジネス通話やWeb会議で、聞き返されにくい快適な会話を実現する。
■約27gの軽さで、長時間も快適
本体は約27gの軽量設計。長時間の通話や会議でも耳への負担を抑え、快適に装着できる。音楽再生は約10時間、通話は約8時間、待受は約120時間に対応しており、日中の業務にも頼れるバッテリー性能を備えている。Bluetooth Ver.5.4接続のため、デスクから少し離れて資料を取るときも、ワイヤレスで自由に動ける。
■2台待受けで、仕事も私用もスマートに
マルチポイントに対応しており、2台の携帯電話やスマートフォンで同時待受けができる。会社用と個人用、スマートフォンとタブレットなど、複数端末を使い分ける方にも便利だ。
■商品詳細
■充電台付きオープンイヤー型Bluetoothヘッドセット「400-BTSH028」
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■置くだけ充電で、デスクがすっきり
使い終わったら充電台に置くだけで簡単に充電できる。ケーブルを毎回挿し込む手間がなく、デスク上での定位置管理にも便利だ。さらに、充電台に置くとヘッドセットの電源が自動でオフになるため、電源の切り忘れを防げるのも嬉しいポイント。使用後の収納と充電を一度に済ませられるので、次に使うときもスムーズだ。
■声を狙って拾う、単一指向性マイク
単一指向性マイク搭載で口元の音声を拾いやすく、周囲のノイズを抑えながら明瞭な通話をサポートする。さらに、可動式アームによりマイクを口元へ近づけやすく、マイクミュートボタンも搭載。ビジネス通話やWeb会議で、聞き返されにくい快適な会話を実現する。
■約27gの軽さで、長時間も快適
本体は約27gの軽量設計。長時間の通話や会議でも耳への負担を抑え、快適に装着できる。音楽再生は約10時間、通話は約8時間、待受は約120時間に対応しており、日中の業務にも頼れるバッテリー性能を備えている。Bluetooth Ver.5.4接続のため、デスクから少し離れて資料を取るときも、ワイヤレスで自由に動ける。
■2台待受けで、仕事も私用もスマートに
マルチポイントに対応しており、2台の携帯電話やスマートフォンで同時待受けができる。会社用と個人用、スマートフォンとタブレットなど、複数端末を使い分ける方にも便利だ。
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