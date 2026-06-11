きょう（11日）未明、神奈川県相模原市の河川敷で高校3年の女子生徒（17）が倒れているのが見つかり、その後、死亡しました。警察は殺人事件として捜査しています。【写真を見る】【速報】神奈川・相模原市の河川敷で「未成年の女性が倒れている」座間市の高3女子生徒（17）が死亡前夜に家族から“帰ってこない”と通報消防によりますと、きょう午前2時ごろ、相模原市・南区の河川敷で「未成年の女性が倒れている。心肺停止状