小豆島霊場第1番札所･洞雲山(香川･小豆島町坂手) 香川県の小豆島でこの時季の晴れた日にだけ見られる「夏至観音」が2026年も姿を現しました。 小豆島町坂手の小豆島霊場第1番札所・洞雲山。10日午後3時ごろ、日光が洞窟に差し込むと、頭を少し右に傾けて錫杖を持った観音のような姿が岩肌に浮かび上がりました。 この「夏至観音」は、毎年夏至前後の約40日間、晴れた日の午後3時ごろに数分間だけ見ることができま