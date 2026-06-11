世界で活躍するトップアスリートの考え方や競技との向き合い方から夢の実現について学ぶイベントが、高知市で行われました。高知市のINOUE・東部スポーツパークで6月10日、夢授業サッカー教室が開かれ約60人が参加しました。このイベントは県内で宇宙事業の一つ「スペースポート」をつくろうと活動しているスペースポート高知が地域貢献活動の一環として企画しました。「夢・挑戦