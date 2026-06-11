味の素＝急反騰、一気に５０００円台回復。前日まで７営業日続落で約６５０円ほど水準を切り下げ、中期波動の分水嶺である７５日移動平均線も小幅ながら割り込み下値リスクを意識させたが、きょうは動きを一変させ大陽線で切り返してきた。同社が製造する半導体パッケージ基板用絶縁材料（高性能ビルドアップフィルム＝ＡＢＦ）は、同社ならではのアミノ酸製造技術及びそこから派生した有機化学・配合技術を駆使したもので