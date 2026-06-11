FCNTは、コンパクトな本体に大容量バッテリーを搭載した5G対応スマートフォン「arrows We3」を発表した。6月25日以降、順次発売される。 RAM（メモリー）が8GBでROM（ストレージ）が128GBというモデルと、RAM4GB/ROM64GBという組み合わせのモデルがラインアップされる。このうち、4GB/64GBモデルはNTTドコモ、au、UQ mobile、楽天モバイルで取り扱われる。 一方、8GB/128GBモデルは、MVNO