2026年6月7日、中国メディアの第一財経は、人工知能（AI）が雇用を単純に奪うものではなく、真の課題は社会が技術の進歩に適応できるかにあるとする評論記事を掲載した。記事は華中科技大学知識産権・競争法センターの鄭友徳（ジョン・ヨウダー）氏による評論を紹介した。鄭氏は、AIの急速な発展により、人間が機械に取って代わられるという雇用終末論が広がった一方で、技術の実装が進むにつれ「AIは仕事の性質を変えるものであり