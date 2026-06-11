この記事をまとめると ■仮免許の取得年齢が18歳から17歳6カ月に引き下げられた ■運転免許取得は今までどおり18歳のままだ ■高校卒業後に就職した人はすぐに運転できるようになるメリットがある 今までよりも免許取得がスピーディに 2026年4月1日から仮免許の取得年齢が、18歳から17歳6カ月に引き下げられました。法改正により、仮免許の取得年齢が6カ月（半年）引き下げられたのには、どのような理由があるのでしょうか。今回