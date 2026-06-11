技術に優れ、戦術遂行能力も高い日本人選手は、欧州サッカーの人気銘柄だ。日本は今や”タレントの輸出大国”と言えるだろう。欧州の激しい戦いの中で揉まれ、たくましく成長する姿に、彼らを育てたＪリーグのアカデミー関係者も誇らしい気持ちのはずだ。しかし選手の移籍によって、Ｊリーグのクラブは十分な利益を得ているだろうか。欧州では、日本人の選手は能力が高い割に安いと見られている。つまり、欧州のクラブは日本人