日本代表がオランダ戦へ向けて調整した日本代表は現地時間6月10日、北中米ワールドカップ（W杯）のベースキャンプ地であるアメリカ・ナッシュビルのナッシュビルSCのトレーニングセンターで初の練習を開始した。同14日にアメリカ・ダラスで行われるグループステージ初戦のオランダ戦へ向けて調整を進めるMF堂安律は、対戦相手に関する質問に対し「ノーコメントで」と言及を避け、決戦を前に静かに闘志を燃やした。日本代表は9