中国国家エネルギー集団傘下の国華エネルギー投資有限公司が江蘇省如東県で進めていた太陽光・水素・エネルギー貯蔵一体化プロジェクトが全面完成した。同プロジェクトは中国最大規模の太陽光・水素・エネルギー貯蔵一体化洋上太陽光発電実証プロジェクトだ。中央テレビニュースアプリが伝えた。同プロジェクトは江蘇省如東県の干潟地域に位置し、太陽光発電の総設備容量は40万キロワット（kW）。220キロボルト（kV）の陸上昇圧変