お手頃価格でおなじみの牛丼ですが、牛丼チェーンの店舗が、銀座のデパ地下に初めて出店しました。和牛を使った、ちょっと贅沢な牛丼を始めたワケを取材しました。◇東京の百貨店「松屋銀座」に、10日にオープンした牛丼チェーンの「松屋」の開店時間には、なが〜い列ができていました。松屋がデパ地下に常設店として出店するのは初めてです。打ち出しているのは、ちょっと贅沢な“高級路線”です。会社員（40代）「プレミア