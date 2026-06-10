都市向けの6人乗りコンパクトモデル登場！メキシコ政府が推進する国産電気自動車プロジェクト「Olinia（オリニア）」から、初の量産予定モデルとなるコンパクトEV「Olinia Uno（オリニア・ウノ）」が2026年6月7日に正式発表されました。Oliniaプロジェクトは2024年に始動した国家主導の電動モビリティ計画であり、メキシコ国内で設計・開発・生産を行うことを目的としています。【画像】超いいじゃん！ これが“斬新対面シート