トタン造りのバラックが密集する南アフリカ・ヨハネスブルク近郊の貧民街ディープスルート＝2010年【ナイロビ共同】南アフリカの最大都市ヨハネスブルクで9日、銃の乱射事件があり、男女計12人が死亡した。地元警察が10日発表した。AP通信によると、現場は貧困層が多く住む地域。他に少なくとも9人が負傷し、病院に搬送された。現場から容疑者10人以上が車で逃走したといい、地元警察が行方を追うとともに事件の背景を調べてい